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Uşak Üniversitesi öğrencilerinden halkı bilinçlendiren proje

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Denizli’de vatandaşları bilinçlendirmek amaçlı proje gerçekleştirdi.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Denizli'de vatandaşları bilinçlendirmek amaçlı proje gerçekleştirdi.


Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. Sınıf öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk kampanyaları dersi kapsamında gerçekleştirilen ‘'Sıfır Atık Temiz Çevre'' adlı proje Denizli'de yapıldı. Denizli halkını bilinçlendirmek, atık pilleri dönüştürmeye teşvik etmek ve bahçeleri çiçeklendirmek amacıyla oluşturulan proje kapsamında 4 farklı market belirlendi.



Belirlenen marketlere afişler asıldı. Belirlenen bu marketlere atık pil kutuları yerleştirildi ve katılımcılara hediye olarak verilmesi için çiçek tohumları bırakıldı. Etkinlik sürecinde 5 adet pil getiren her vatandaşa bir adet çiçek tohumu hediye olarak verildi. Düzenlenen etkinlik boyunca 115 adet pil toplanırken 23 adet çiçek tohumu katılımcılara hediye edildi.

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