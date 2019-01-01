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Uşak Üniversitesi Rektörlük Turnuvaları sona erdi

Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrenci ve personelle yönelik düzenlenen ’Güz Dönemi Rektörlük Halı Saha-Masa Tenisi Turnuvası’ kupa ve madalya töreni ile sona erdi.

Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrenci ve personelle yönelik düzenlenen 'Güz Dönemi Rektörlük Halı Saha-Masa Tenisi Turnuvası' kupa ve madalya töreni ile sona erdi.


Törene katılan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, dereceye giren sporculara ve takımlara ödüllerini takdim etti. Prof. Dr. Savaş, turnuvalara katılan öğrencileri ve personeli tebrik ederek, bu tür etkinliklerin artacağını, şehirle bütünleşme adına kapsamını da genişletmeyi düşündüklerini söyledi. Rektörlük halı saha turnuvası birincilik kupasını Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, ikincilik kupasını Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu, üçüncülük kupasını ise Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kazandı.

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