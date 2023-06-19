Uşak Üniversitesi, STK'larla işbirliğini genişletiyor

Uşak'ta hizmet veren sivil toplum kuruluşları, Uşak Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın da katıldığı toplantıda Uşak Üniversitesi ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliklerinin daha da geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar konusunda istişare yapıldı.

Toplantıya katılan tüm sivil toplum temsilcilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Halime Durkut, “Araştırma merkezimiz sivil toplum kuruluşlarının gelişimlerine katkıda bulunmak, bu kuruluşlarla iş birliği yapmak, projeler ve bunlara dayalı yayınlar üretmek için kuruldu. Kurulur kurulmaz asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlarımız için çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar böyle bir merkezin ne kadar gerekli olduğunu ve yaptığımız işin doğruluğunu bizlere gösterdi” dedi.

Uşak Üniversitesi olarak kentle bütünleşmiş, kentin ihtiyaçlarına cevap veren bir üniversite olmak için çalıştıklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak için, ülkemiz için üniversite-sanayi, üniversite-STK işbirliklerini geliştirdiklerini belirtti. Prof. Dr. Savaş konuşmasında şu noktalara dikkat çekti:

“Uşak Üniversitesi olarak kentimizin gelişmesine katkı sağlayıp, sorunlarına çözüm bulmayı kendimize görev edindik. Sanayi – üniversite işbirliğinde yaptığımız çalışmalarla kentimize artı değerler katıyoruz. Aynı şekilde şehrimizde bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini daha da geliştirmek istiyoruz. Şehrimizin sorunlarına beraber çözüm bulalım. Uşak bizim şehrimiz, şehrimizin gelişip ilerlemesi hepimize kazandırır. Birlikte yapacağımız çalışmalarla Uşak'a ve bölgemize katkılar sunmaya devam edeceğiz.”

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri görüş ve önerilerini aktararak Uşak için önemli bir konu olan STK'larla işbirliği için böylesi bir toplantıyı düzenleyen başta Rektör Prof. Dr. Savaş olmak üzere Uşak Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezine teşekkür ederek her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade ettiler.