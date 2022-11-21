Uşak Üniversitesi Tasarım Merkezi ülke çapında hizmet üretmeye devam ediyor

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Deri Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Eren Öner ve Seramik Birimi tasarım uzmanları Öğr. Gör. Gülçin Çavdar ve Öğr. Gör Ceyda Sıkı ile birlikte Eskişehir'de yer alan seramik firmalarını ziyaret etti.

Ülkemizin önde gelen seramik firmalarının yöneticileri ve tasarım ekipleriyle yapılan görüşmelerde, ikili işbirliği protokolleri imzalanarak ortak tasarım çalışmaları planlandı. Ziyarette firmanın tasarım birimi ve Ar-Ge merkezi yetkilileri ile ortak çalışma alanları ve gelecekte yapılabilecek faaliyetler değerlendirilerek üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde protokol imzalandı.

Yapılan işbirliği sayesinde eğitim, bilimsel teknik iyileştirme gibi faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi, sonuçlarının bilimsel yöntemlerle araştırılarak çalışma programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve yapılacak ortak çalışmaların firma tarafından uluslararası platformlarda tanıtılması amaçlanıyor.