Uşak Üniversitesi, Teikyo Üniversitesi ile işbirliğine imza attı

Uşak Üniversitesi ve Japonya'nın Teikyo Üniversitesi ile anlaşmalarını büyüterek, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü kapsayan işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Rektörlük makamında düzenlenen imza törenine Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Başar Semiz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Samanlı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Murat Kemal Karacan, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Tarhan ve Mevlana Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Tolga Kargın katıldı.

Rektör Prof. Dr. Savaş, Teikyo Üniversitesi'yle ikili anlaşmaların büyümesinden dolayı duyduğu mutluluğu belirterek, "Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Hakan Çalışkan ve Teikyo Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazutoshi Mori'nin birlikte yürüttükleri akademik çalışmalarla iki üniversite arasında başlayan iletişim, 2017 yılı Şubat ayında Teikyo Üniversitesi'nden bir heyetin Uşak Üniversitesi'ni ziyareti ile kurumsal bir düzeye taşındı. Akabinde, 2017 yılı Ağustos ayında Teikyo Üniversitesi'nden Rektör Prof. Yoshihito Okınaga başkanlığında bir heyet Üniversitemizi ziyaret etmiş ve iki üniversite arasında Mevlana Değişim Programı Protokolü ve İkili İşbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. Teikyo Üniversitesi ile olan ikili işbirliğimiz 2020 yılına kadar kesintisiz olarak devam etmiş ve bu kapsamda Mühendislik Fakültesi ile Fen Bilimleri Enstitüsünden toplam dört öğrencimiz Teikyo Üniversitesinde değişim öğrencisi olarak aldıkları uygulama eğitimini başarıyla tamamlamışlardır. Akademik işbirliğimizi geliştirmek amacıyla 2020 yılı Ocak ayında başkanlığını yaptığım heyet ile Teikyo Üniversitesine iade-i ziyarette bulundum. Yaptığımız temaslar neticesinde Mühendislik Fakültemiz ve Lisansüstü Eğitim Enstitümüz bünyesinde başarıyla devam etmekte olan ikili işbirliğini Tıp Fakültemizi de dâhil ederek genişlettik. İki üniversite Tıp Fakülteleri arasında bu yıl ilk kez imzalanan anlaşma ile beş yıl süreyle geçerli olacak şekilde öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği sağlanacaktır. Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrenci ve öğretim elemanları bu anlaşma kapsamında Teikyo Üniversitesinde, her yıl birer aylık sürelerle Teikyo Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından düzenlenen ‘Teikyo Summer School' ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından düzenlenen ‘Harvard Special Sessions' etkinliklerine katılabilecekler. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.