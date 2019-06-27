Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Semiz, hastaneyi ziyaret etti

Dr. Ümit Başar Semiz, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Başhekim Dr. Erkan Arslan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni görevinden dolayı Dekan Prof. Dr. Ümit Başar Semiz'i tebrik etti. Dekan Prof. Dr. Semiz iyi dileklerinden dolayı Başhekim Arslan'a teşekkür ederek hastane hakkında bilgi aldı.

Karşılıklı fikir alışverişinin ardından hastane birimlerini de gezen Dekan Prof. Dr. Semiz, personel ile tanışarak hastalarla sohbet etti.

Ziyarette Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Celalettin Sinan Yürüker ve Uşak Üniversitesi Genel Sekreter V. İbrahim Çalış, Dekan Prof. Dr. Ümit Başar Semiz'e eşlik etti.