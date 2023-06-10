Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Bir çok başarıya imza atan Uşak Üniversitesi'nde ilk Tıp Fakültesi öğrencileri mezun oldu.

Uşak Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Ödül Töreni ve ilk defa mezun veren Tıp Fakültemizin mezuniyet töreni Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti. Törene Vali Dr. Turan Ergün, Uşak Milletvekilleri Opr. Dr. İsmail Güneş ile Av. Fahrettin Tuğrul, Belediye Başkan Vekili Zeynep Ceylaner, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İdare Mahkemesi Başkanı İslam Kaya, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Uşak Üniversitesi Tanıtım Filminin gösterimi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Görevlisi Onur Altıntuğ yönetimindeki Uşak Kent Orkestrasının müzik dinletisi ile devam etti.

Tanıtım filminin ardından, mezun öğrenciler adına dönem birincisi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Oğuz Gökhan Aydın ile dönem ikincisi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği öğrencisi Rabia Kılıç birer konuşma yaptı. Dönem birincileri, üzerlerinde emeği olan tüm hocalarına ve ailelerine teşekkür ederek çok çalışmaya devam edeceklerini söylediler.

Bu yıl, yaklaşık 7 bin öğrencimizi mezun etmenin ve Tıp Fakültesinin ilk mezunlarını verecek olmasının hep birlikte haklı gururunu yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Savaş, “Bu yıl meslek yüksekokullarımızdan yaklaşık 2670, fakültelerimizden yaklaşık 4470, diş hekimliği fakültemizden yaklaşık 55 ve ilk mezunlarını vermenin heyecanını yaşadığımız tıp fakültemizden yaklaşık 50 öğrencimiz olmak üzere toplamda 7200 civarında yavrumuzu mezun ediyoruz. Mezunlarımızı, can-ı gönülden tebrik ediyorum. Mezunlarımızın bu yolculuğunda onlara rehberlik etmek, bizim için büyük bir gurur ve onur kaynağı oldu. Uşak Üniversitesi olarak, akademik mükemmeliyet, kişisel gelişim ve toplumsal fayda odaklı bir eğitim sunarak, öğrencilerimizin güçlü, özgüvenli, donanımlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Böylece, toplumumuzun geleceği için gerekli olan nitelikli insan kaynağının oluşmasına yardımcı olarak ülkemizin ilerlemesine önemli bir katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Uşak Üniversitesi olarak yüklendiğimiz bu misyonun farkındayız. Misyonumuz gereği ülkemiz, insanımız ve geleceğimiz için yorulmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Rektör Savaş: “Tıp Fakültemiz ilk mezunlarını meslek hayatına uğurluyor.”

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ilk öğrencilerini alan Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesinde ayrı bir heyecan yaşandığını aktaran Prof. Dr. Savaş “Tıp Fakültemiz bugün ayrıca bir mutluluk yaşıyor. İlk mezunlarımızı veriyoruz. Fakültemiz ilk mezunlarını meslek hayatına uğurlamanın haklı gururunu yaşıyor. Bugün “Hekimlik Yemini” ederek mesleğe ilk adımı atacaklar. Allah hepinizin yolunu açık etsin. Milletimize, devletimize ve insanlığa güzel hizmetler yapacağınıza inanıyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, dereceye giren 84 öğrenciye protokol üyeleri tarafından başarı belgeleri verildi. Uşak Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Ödül Töreni, öğrencilerin kep atması ile sona erdi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne ödülleri takdim edilerek mezun olan 46 öğrenciye başarı belgeleri verildi. Tören, 46 öğrencinin, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yücel Gültekin tarafından okutulan hekimlik andını okuması ve kep atma seremonisinin ardından sona erdi.