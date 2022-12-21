Uşak Üniversitesi “UI GreenMetric” sıralamasında 3 yıl üst üste ilk 1000'de

Dünyadaki önemli akreditasyon kurumları olan Webometrics, SCImago ve THE gibi uluslararası kuruluşların sıralamalarında da yer alan Uşak Üniversitesi, 2022 yılında üçüncü kez UI GreenMetric (Dünya genelinde "En yeşil kampüsler") sıralamasında ilk bin üniversite arasına girmeyi başardı.

Çevre Dostu ve Sürdürülebilir Bir Üniversite

Üniversitelerin yeşil kampüs, sürdürülebilirlikle ilgili mevcut durumlarını ve politikalarını değerlendiren GreenMetric sıralamasının, dünyadaki üniversiteleri karşılaştırdığını aktaran Prof. Dr. Savaş, “Bu kurum, üniversite yöneticilerinin ve paydaşlarının ilgisini çekmek suretiyle, küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaşım ile mücadeleye daha fazla dikkat gösterilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Üniversiteleri her değerlendirme alanı için ayrı ayrı puanlayan kuruluş, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralamayı yapıyor” şeklinde konuştu.

Uşak Üniversitesi Uluslararası Sıralamalarda Üst Sıralarda Yer Almaya Devam Ediyor

Uluslararası düzeyde 1050 üniversitenin sıralamaya dâhil edildiği değerlendirmede, 2022 yılında 789. sırada yer alan Uşak Üniversitesi, dünya üniversiteleri arasında bir kez daha yerini aldı. Sıralamanın yapı ve alt yapı kategorisinde 720 puan alan üniversitemiz, enerji ve iklim değişikliği kategorisinde 675, atık kategorisinde 525, su kategorisinde 400, eğitim ve araştırma kategorisinde 950, ulaşım kategorisinde ise 1100 puan alarak, ABD, Rusya ve Avrupa'daki birçok üniversiteyi geride bıraktı.

“Uşak Üniversitesi dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer almak için emin adımlarla ilerliyor”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, göreve geldikleri günden bu yana, üniversitelerinin hem Türkiye'de hem de dünyada tanınan üniversiteler arasına girmesi ve bu durumun sürdürebilirliği için önemli derecelendirme kuruluşları için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Rektör Savaş, Uşak Üniversitesinin uluslararası sıralamalarda yer almaya devam ettiğinin altını çizerek, “İlk kez değerlendirilmeye alındığımız 2020 yılında 911 üniversitenin yer aldığı sıralamada ilk bin üniversite arasına girmeyi başarmıştık. 2021 yılında 954 üniversitenin değerlendirdiği değerlendirmede 834'üncü sırada yer aldık. Bu sene ise yükselişimizi sürdürerek dünya üniversiteleri arasında 789'uncu sırayı elde ettik. Dünya genelinde "En yeşil kampüsler” sıralamalarındaki kararlılığımızı ve iddiamızı bir kez daha gösterdik. Çevre dostu bir üniversite olarak, sıralamada daha üst sıralarda yer almak için, sürdürülebilir çalışmalarımızı uygulamaya yönelik gösterdiğimiz çabalarımıza hiç durmadan devam edeceğiz. Uşak Üniversitesi ailesi, dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer almak için emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor” dedi.