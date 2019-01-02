Uşak Üniversitesi ve Uşak Fen Lisesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Uşak Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen protokole, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin imza attı.

Rektör Savaş imzalanan protokol kapsamında, Uşak Fen Lisesi ile Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi arasında bilimsel proje ortaklıkları, akademik destek ve mesleki tanıtım faaliyetleri düzenlenmesinin amaçlandığını belirtti. Uşak Üniversitesi olarak üniversite-şehir bütünleşmesi ve kurumlar arası işbirliği adına bu tür çalışmalar içinde yer aldıklarını söyleyen Rektör Savaş protokolün hayırlı olmasını diledi.

Şahin ise Uşak Üniversitesi ve Uşak Fen Lisesi arasında bilimsel, sanatsal ve kültürel işbirliğinin Uşak'ın eğitim faaliyetlerini bir üst aşamaya taşıyacağına inandığını ifade ederek, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Uşak Fen Lisesi Müdürü Necati Gülmez ise imzalanan protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başta Prof. Dr. Savaş olmak üzere tüm Uşak Üniversitesi personeline ve öğrencilerine çalışmalarında başarılar diledi.