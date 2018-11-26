Uşak Üniversitesi'nde BİDEP Programları Eğitimi gerçekleşti

Uşak Üniversitesi tarafından, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanları Destek Programları Başkanlığı (BİDEP) programları tanıtım programı 23 Kasım tarihinde, TÜBİTAK BİDEP Daire Başkan Yardımcısı Nursel Üstünsoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, TÜBİTAK'ın akademisyenler ve öğrenciler için çok ciddi destek ve bursları olduğuna dikkat çekerek, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermek üzere üniversitemize gelen Nursel Üstonsoy'a teşekkür etti.

BİDEP burs ve destekleri hakkında ayrıntılı bilgi aktaran Üstünsoy, “BİDEP olarak amaçlarımız, ilköğretim çağından başlayarak tüm eğitim, araştırma ve bilimsel faaliyetleri desteklemek. Başarılı ilk ve ortaöğretim öğrencilerini genç yaşlarda tespit ve teşvik etmek, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim bursları, doktora sırası araştırma bursları, üniversite düzeyi proje yarışmaları ile ülkenin ihtiyaç duyduğu araştırmacıların yetiştirilmesine katkı sağlamak. Türk ve yabancı uyruklu bilim insanlarına yönelik doktora sonrası yurt içi ve yurt dışı araştırma bursları, yurda dönüş bursu, konuk bilim insanı desteği gibi desteklerle ulusal ve uluslararası araştırmacı hareketliliği, tersine beyin göçünü teşvik etmek, bilimsel etkinlikleri ve çalışmaları yaygınlaştırmaktır.” dedi.

Eğitim programı, Nursel Üstünsoy'un soruları cevaplamasının ardından sona erdi.