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Uşak Üniversitesinde 'çerçeve sizsiniz' etkinliği

Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencilerinin "Çerçeve Sizsiniz" adıyla yürüttükleri sosyal sorumluluk kampanyası dikkat çekti.

Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencilerinin "Çerçeve Sizsiniz" adıyla yürüttükleri sosyal sorumluluk kampanyası dikkat çekti.


Kampanyanın ilk etkinliği Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü yerleşkesinde gerçekleşti. Etkinlikte sosyal medya çerçevesi içinden manzaralar sunularak üniversiteli gençlere "hayatınızı bu çerçeve ile sınırlandırmayın, sosyal medya hayatınız olmasın" mesajı verildi. Etkinlik sonunda katılımcılardan sosyal medyanın olumsuzluklarına karşı tepki vermeleri istendi. Katımcılar gözlerini kırmızı bandaj ile kapatarak fotoğraf çekildi. Kampanya sorumluları Emine Coşkun, Emrin Öztaş ve Sertap Atalay Uşak Üniversitesi öğrencilerine hayatın tadını çıkarmaları ve hayattaki güzelliklerin farkında olmaları mesajını vermeye çalıştı.


Kampanyanın ikinci etkinliği ise 4 Nisan'da gerçekleşecek. Bu etkinlikte ise üniversite öğrencilerinin çevrelerine ne kadar dikkat ettiklerini ölçmek için sosyal medya paylaşımı görünümlü soru-cevap broşürleri dağıtılarak katılımcılara broşürlerde yer alan fotoğrafların nerede çekildiği sorulacak.

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