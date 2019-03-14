İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak Üniversitesinde etkili iletişim konferansı düzenlendi

Uşak Üniversitesinde ’Etkili İletişim, Diksiyon ve Hitabet Sanatı’ konferansı düzenlendi.

Uşak Üniversitesinde 'Etkili İletişim, Diksiyon ve Hitabet Sanatı' konferansı düzenlendi.


Uşak Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali Mutlu'nun sunduğu konferans Güzel Sanatlar Fakültesinin Mustafa Kemal Paşa Amfisinde gerçekleşti.


Konferans'ta İletişim Fakültesi Öğretim görevlisi Ali Mutlu, etkili iletişim tekniklerini çeşitli görsel ve videolar aracılığıyla sundu. Konferans'ta öğrencilerinde kafasında soru işareti oluşturan, iş görüşmelerinde gereken teknikler de ele alındı.


Günlük iletişimde de sık yapılan hatalara değinen Mutlu, hitabet sanatının yanı sıra diksiyon tekniklerini de aktardı. Konferansta farklı bölümlerden çok sayıda öğrenci ve öğretim görevlisi katılım sağladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.