Uşak Üniversitesinde etkili iletişim konferansı düzenlendi

Uşak Üniversitesinde 'Etkili İletişim, Diksiyon ve Hitabet Sanatı' konferansı düzenlendi.

Uşak Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali Mutlu'nun sunduğu konferans Güzel Sanatlar Fakültesinin Mustafa Kemal Paşa Amfisinde gerçekleşti.

Konferans'ta İletişim Fakültesi Öğretim görevlisi Ali Mutlu, etkili iletişim tekniklerini çeşitli görsel ve videolar aracılığıyla sundu. Konferans'ta öğrencilerinde kafasında soru işareti oluşturan, iş görüşmelerinde gereken teknikler de ele alındı.

Günlük iletişimde de sık yapılan hatalara değinen Mutlu, hitabet sanatının yanı sıra diksiyon tekniklerini de aktardı. Konferansta farklı bölümlerden çok sayıda öğrenci ve öğretim görevlisi katılım sağladı.