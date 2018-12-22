Uşak Üniversitesi'nde “Güdümlü Proje Arama” toplantısı

Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde 'Güdümlü Projeler ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği' isimli istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş, oda ve OSB temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Rektör Savaş toplantının açılış konuşmasında deri, tekstil ve seramik alanlarında (DTS) pilot üniversite olan Uşak Üniversitesi'nin konuyla ilgili yürüttüğü çalışmalar, projeler ve Türkiye'de bir ilk olan ‘Tasarım Merkezi' hakkında bilgi verdi. Güdümlü Projelerin önemine dikkat çeken Rektör Savaş, “Yeni nesil bölgesel kalkınma anlayışında üniversiteler öğrenme, bilgilendirme ve yenilik konusunda temel nokta olarak görülüyor. Uşak Üniversitesi olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları ve STK'larla Uşak'ın, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için işbirliği yapıyoruz. Şehrimizin gelişmesi birlikte çalışmaya bağlıdır. Toplantımızda Güdümlü Projeler ve Kamu - Üniversite - Sanayi işbirliği ile ilgili konular konuşulacak. Katılan herkese teşekkür ediyorum”dedi.

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Genel Sekreter V. Veli Oğuz, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilerek istihdama katkıda bulunulmasının amaçlandığı güdümlü projeler ve Zafer Kalkınma Ajansının desteklediği konular hakkında bilgi verdi.

Toplantı “Güdümlü Proje Arama” adlı bilgilendirme sunumu ve soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.