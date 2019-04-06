Uşak Üniversitesinde "Hayatıma Ses Ver" konferans düzenlendi

Uşak Üniversitesinde engelli bireyler için "Hayatıma Ses Ver" adlı konferans düzenlendi.

Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinden olan Durkadın Güler , Fatmanur Öner ve Tuğçe Gül Uysal sosyal sorumluluk kampanyası düzenleyerek engelli bireyler hakkında bilgilendirmek amaçlı bir takım proje gerçekleştirdiler. Proje kapsamında İşitme Engelli Bireylere Farkındalık Konferansı Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi toplantı salonunda yapıldı. Konferansa Uşak Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Eğitmeni Yeşim Başocakcı yer aldı. Bu programda işitme engelli bireylerin sorunları, yaşam koşulları ve işaret dilinin oluşumu konuları hakkında soru-cevap yöntemiyle tartışıldı ve açıklandı.

Ardından salondaki dinleyicilere bir işitme engelli ile anlaşabilecekleri kadar işaret dili ve alfabesi öğretildi. Programda işaret dili ile dört şarkı çevirisi yapıldı ve son olarak İstiklal Marşı söylevi ve işaret dili ile aktarılarak konferansın kapanışı gerçekleşti.