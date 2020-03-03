İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak Üniversitesinde İdlib şehitleri için indirilen hatimlerin duası yapıldı

Uşak Üniversitesi Öğretim Görevlileri ve öğrencileri bir araya gelerek İdlib’deki hava saldırısında şehit olan askerler için hatim duası gerçekleştirdi.

Uşak Üniversitesi Öğretim Görevlileri ve öğrencileri bir araya gelerek İdlib'deki hava saldırısında şehit olan askerler için hatim duası gerçekleştirdi.


İdlib'deki hain hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için tüm Türkiye tek yürek oldu. Uşak Üniversitesi kampüs yerleşkesindeki H.Z. Fatıma Camisinde kılınan namaz sonrası, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerler için indirilen hatimlerin duası yapıldı. Duaya, Rektör Yardımcısı Adem Duru, fakülte dekanları, Öğretim Görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Ellerinde Türk bayrağı eşliğinde öğrenciler tarafından okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı.


Yapılan duada milli birlik ve beraberlik duygusu vurgulanırken, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlere acil şifalar dileğinde bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.