Uşak Üniversitesi'nde iklim değişikliği sorunları anlatıldı

Küresel iklim değişikliğinde meydana gelen ve gelebilecek olan sorunlar, Uşak Üniversitesi'nde düzenlenen panelle anlatıldı. Panelde konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, iklim değişikliği, çağımızın en önemli meselelerinden olduğunu belirtirken insanların da kendilerine emanet edilen doğayı hor kullandıklarını belirtti.

Küresel iklim değişiklerinden dolayı meydana gelebilecek ve bu zaman kadar gelen sorunların konuşulduğu “Küresel İklim Değişikliği Güncel Sorunlar Çözüm Önerileri” paneli, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Panele Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş katıldı. Panelde konuşan Rektör Ekrem Savaş, insanların kendisini doğanın sahibi zannettiğini oysa birer parçası olduklarını unuttuklarını ifade etti. Rektör Savaş, “Doğa biz olmadan varlığını sürdürebilir fakat bizler tabiat olmadan yaşayamayız. Sanayi devriminden itibaren gelişmiş ülkeler, dünyanın yeraltı ve yerüstü zenginliklerini eşi benzeri görülmemiş bir şekilde sömürmüşlerdir. Küresel iklim değişikliğinin altında yatan en önemli faktörlerden birisi de aşırı miktarda bu sanayi üretimidir. Oysa, tüketim ve üretim arasında bir denge kurulmalı, doğal kaynakların sonsuz olmadığı unutulmamalıdır. Gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli hazine temiz bir çevredir” şeklinde konuştu.

Rektör Savaş'ın ardından kürsüye gelerek konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık da, küresel iklim değişikliği tehdidinin dünya üzerinde yaşayan bütün canlıları tehdit ettiğini ifade etti. Vali Kocaıyık, “Sanayi Devrimi'nden bu yana bir süreç dâhilinde yaşanmakta olan ve geride bıraktığımız son birkaç on yılda şiddetini giderek artıran küresel iklim değişikliği, insanoğlunun doymak bilmez tüketim açlığı nedeniyle artık dünyamızın doğal dinamiklerinin taşıyamayacağı boyutlara ulaşmıştır. Bu tehdit doğru algılanmaz ve çözüme yönelik sürdürülebilir çevre politikaları bir an önce uygulamaya başlanmazsa çok yakın bir gelecekte şu an hayal bile edemeyeceğimiz sıkıntılar, acılar ve felaketlerle yüz yüze gelebiliriz” şeklinde konuştu.

Düzenlenen panel, konuşmaların ardından slayt görüntüleri ve konuşmalarla devam etti.