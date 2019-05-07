Uşak Üniversitesinde Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği buluşması

Uşak Üniversitesi Tasarım ve Teknoloji Festivali kapsamında ‘Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği' (KÜSİ) buluşması gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Mustafa Kemal Paşa Amfisinde gerçekleşen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş ile Prof. Dr. Adem Duru, Uşak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Orhan Karalar, KÜSİ İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Eren Öner, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Orhun Melik Buran ve Recep Uzungil, Zafer Kalkınma Ajansı Uşak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Tekeli, sanayiciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldığı öğrenildi.

AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü faaliyetleri hakkında bilgilerin verildiği KÜSİ Portalı (KÜSİP) LABS Modülünün tanıtımının yapıldığı belirtildi. Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Buran, Dijitalleşen Dünyada Mesleklerin Geleceği ve KÜSİ faaliyetleri hakkında bilgi aktarıldığı vurgulandı.

Etkinlik soru cevabın ardından konuşmacılara üniversite adına teşekkür plaketi verilmesi ile sonlandırıldı.