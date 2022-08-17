Uşak Üniversitesi'nde kontenjanlar yüzde 100 doldu

Uşak Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilere teşekkür eden Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Zorlu bir YKS maratonunu başarı ile bitiren üniversite öğrencisi olmaya hak kazanan gençlerimiz tercihlerini yaparak yükseköğretim kurumlarına yerleştiler. Uşak Üniversitemiz, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre lisans programlarında doluluk oranı yüzde 99,25, ön lisans doluluk oranı yüzde 100, genel doluluk oranı 99, 92'ye ulaşmıştır. Bizi tercih eden tüm değerli Öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.