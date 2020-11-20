Uşak Üniversitesinde KPSS hazırlıkları gözden geçirildi

Sınavlarda alınacak güvenlik önlemlerini görüşmek üzere, çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya, Sınav Koordinasyon Kurul Başkanı Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç katıldı. Toplantıda sınav öncesi, sınav günü ve sonrasında alınacak tedbirler görüşülerek kararlar alındı.

“22 Kasım Pazar günü, sınava girecek adaylar ve sınav görevlileri hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında olacaklar''

Toplantı sonrası Rektör Prof. Dr. Savaş yaptığı açıklamada, 2020-KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Sınava Uşak ilinde 7 bin 352 adayın girmesinin beklendiğini belirtti. Sınavın 48 binada gerçekleşeceğini ifade eden Savaş, bu sene yapılan sınavlarda Kovid-19 salgını nedeniyle önlemleri arttırdıklarına dikkat çekti. Prof. Dr. Savaş, “Okullarımızda sınav tarihlerinden önce dezenfekte işlemleri yapılacak ve sınav günü adaylarımız gelmeden tekrarlanacaktır. 22 Kasım Pazar günü sınava girecek adaylar ve sınav görevlileri hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında olacaklar. Sınav günü ÖSYM tarafından adaylarımıza dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil temin edilecektir. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan, maske, siperlik ve eldiven getirebilecekler. Emniyet görevlilerimiz adayların ve sınav görevlilerinin üst aramalarını sosyal mesafe gözeterek el detektörü ile yapacaktır. ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü olarak tüm tedbirlerimizi aldık. ” dedi.

Savaş'tan Adaylara Uyarılar

Sınava girecek adaylara, Sınav Giriş Belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı gibi kılavuzda belirtilen geçerli kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Savaş, “Sınav kılavuzunda yazan geçerli kimlik belgelerini sunamayan adaylar sınava alınmayacaklardır. İl Nüfus Müdürlüğümüz sınavın yapılacağı 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 07.00 ile 10.00 arasında nüfus cüzdanını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için açık olacaktır. Ayrıca adaylarımız sınava getirilmesi yasak olan araç-gereçleri yanlarına almamalıdır. Adaylarımızın sınav günü binalara alınacakları son saat 10.00'dır. Bu saatten sonra sınav binasına adaylarımız kesinlikle alınmayacak ve sınav 10.15'te başlayacaktır. Adaylarımızın sıkıntı yaşamamaları adına bu hususları dikkate alarak hareket etmeleri önemlidir. Tüm adaylara başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.