Uşak Üniversitesinde TRT Akademi Atölye Çalışmaları Başladı

İletişim fakültesi öğrencileri mesleklerinin icra süreçlerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Öntuğ, öğrencilerinden bu süreci maksimum düzeyde değerlendirmelerini istedi. Katılımcılarla birebir iletişim halinde olunmasını öğütleyen Dekan Öntuğ atölye çalışmalarının faydalı olmasını temenni etti.

Açılış konuşmasının ardından atölye çalışmalarına konuşmacı olarak katılanların tanıtımlarına geçildi. Etkinlikte 2 gün boyunca Haber Atölyesi, Belgesel Atölyesi, Kamera Atölyesi ve Yeni Medya Atölyesi'nde üretim ve yapım süreçleri anlatılacak.