Uşak Üniversitesi'nde 'TTFEST 2019' etkinlikleri devam ediyor

Dr. Hasan Mandal'ın konuşmacı olarak katıldığı konferans gerçekleştirildi.

Konferans Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Konferans salonunda yapıldı. Gerçekleştirilen konferansta konuşan Prof. Dr. Mandal, öğrencilere başarı için çok çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Mandal, “Öncelikle Rektör hocamızın göreve gelişiyle birlikte başlatmış olduğu girişimlerden birisine yani tasarım ve teknoloji festivaline hayırlı olsun diyorum. Bu süreçte benden bir talep oldu ben de yapabileceğim katkı boyutunda gençlerle siz öğrenci arkadaşlarımızla bugün burada sizlerle birlikteyiz. Başlığı ‘Kariyer Planlaması ve Başarı' olarak belirledik. Bununla ilgili kişinin en kolay anlatabileceği kendisi, kendimle ilişkilendirilmiş bir süreci anlatacağım. Şu an TUBİTAK başkanı olarak bu görevdeyim ama ileride TÜBİTAK Başkanı olacak TÜBİTAK'ın görev süreçlerinde yer alacak olan sizlersiniz” dedi.

“Burada herkes Uşak'ta üretilen malları görebiliyor”

Konferansta söz alan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Savaş ise festival hakkında bilgiler verdi. Uşak'ın tanıtmanın bu tip etkinliklerle gerçekleştirilebileceğini vurgulayan Rektör Savaş, “Burada herkes Uşak'ta üretilen malları görebiliyor. Burada hem Uşak'ı tanıtmak hem de öğrencilerin motivasyonunu artıralım istiyoruz. Biliyorsunuz mezuniyet törenlerini bu haftaya koyduk öğrencilerin aileleri de bunları görüyorlar ve gittikleri yerde bunları anlatacaklar. Uşak'ta ilk kez yapılan bir süreç inşallah bundan sonra da devam eder diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Konferansın ardından Rektör Savaş, Mandal'a katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Festivalin robot katılımcısı Ada ile de sohbet eden Mandal, tüm Uşaklıları festivali gezmeye davet etti.

Festivalde “Tarhana Baba” lakabıyla tanının Mustafa Yeldanlı'da Uşak tarhanasını tanıttı.