Uşak Üniversitesi'nde 'Uluslararasılaşma ve Eğitim' haftası başladı

Tasarım ve Teknoloji Festivali kapsamında Uşak Üniversitesi AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ve 11 farklı ülkenin katıldığı "Uluslararasılaşma ve Eğitim" temalı uluslararası hafta (İnternational Staff Week) 30 Nisan tarihinde yapılan açılış töreniyle başladı.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, uluslararası misafirleri üniversitemizde ve Uşak'ımızda görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Uluslararasılaşma stratejisi kapsamında, öğrenci ve personel hareketliliğinin gerçekleşmesine katkı sağlayacak olan etkinliğin önemine değinen Rektör Savaş “Uluslararası partner üniversitelerimizin başta rektörleri olmak üzere akademisyenlerini ağırlıyoruz. Etkinliğimizde, yürütülmekte olan Erasmus+ projelerine dair bilgilendirme sunumları gerçekleştirilecek ve yeni proje ortaklıklarının zeminini oluşturacak fırsatlar oluşturacağız. İkili işbirliği sayısını arttırmaya yönelik toplantılar ve Mevlana değişim programıyla ilgili konularda toplantılar yapacağız. Çeşitli gezi ve sosyal programlarla da hem şehrimizi hem de Türk kültürünü tanıtacağız. İnternational Staff Week'in verimli ve faydalı olacağına inanıyorum.Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.”dedi.

Uşak Üniversitesi AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Tarhan, yaptığı konuşmada uluslararası değişim programlarını tanıtan bir sunum yaptı.

Sunumun ardından Universityof Sargodha Rektörü Prof. Dr. Ishtiaq Ahmad, University of Management and Technology Rektörü Prof. Dr. Muhammad Aslam, East Siberia State University of Technology and Management Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Olga Andreevna Osodoeva, University of Monastir Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rachid Said, South-West University'den Dekan Prof. Dr. BorisManov, International Islamic University'den Dekan Dr. Muhammad Arshad, Government College University Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mujahid Abbas, Uşak Üniversitesi'nde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, üniversiteleri hakkında bilgi verdiler.

Bilgilendirme sunumlarının ardından ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Ahmet Nuri Yurdusev "Uluslararasılaşma ve Eğitim" temalı konuşmasını yaptı. Daha sonra Indiana Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. M. Nazif Shahrani "Uluslarası Güvenlik" temalı konuşmasını gerçekleştirdi. Açılış programı RektörProf. Dr. Ekrem Savaş'ın konuşmacılara plaket takdimiyle son buldu.