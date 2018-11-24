Uşak Üniversitesi'nde Vizyon 2023 paneli yapıldı

Öğretmenler Günü kapsamında Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, "Vizyon 2023 Belgesi Tanıtım ve Değerlendirmesi" paneli, Prof. Dr. Servet Özdemir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan panele Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Duru, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Şenol Erbakan, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Osman Birgin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Savaş açılış konuşmasında eğitimin önemine değinerek 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Bir ülkenin gelişiminde ve çağı yakalamasında en büyük faktörün iyi yetiştirilmiş insan olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, “Hızla değişen dünyaya ayak uydurmamız için yenilenmek gerekiyor. Ezberci modelden kurtulmamız, düşünen, analiz eden ve sentezleyen yeni bir nesil yetiştirmeliyiz. Bilgiye dayanan bir model kurmalıyız. Peyami Safa'nın bir sözü var. ‘Bir ülkeyi yok etmek istiyorsanız, askeri ihtilale gerek yok. Dilini bozunuz, dininden soğutunuz, tarihini unutturunuz, Manevi ve ahlaki değerlerini bozunuz.' Dolayısıyla biz gençlerimizi yetiştirirken hem ahlaklı ve milli değerlerine bağlı, milli duyguları güçlü hem de aynı zamanda zeki yetiştirmeliyiz. Düşünen, bilginin peşinden giden, sorgulayan ve milli duyguları güçlü nesiller yetiştirecek eğitim sistemi için çalışmalıyız. Vizyon 2023 Belgesi ile ilgili panelin faydalı olacağını düşünüyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.”dedi.

Panelde Vizyon 2023 Belgesi tanıtımı ve değerlendirmesi yapılarak, Prof. Dr. Servet Özdemir eğitim yönetimi, Doç. Dr. Erol Duran veri okuryazarlığı, Dr. Türker Toker ölçme ve değerlendirme ve Dr. Can Serdar eğitim teknolojisi hakkında bilgi verdi. Panelin sonunda Prof. Dr. Savaş, panelistlere teşekkür belgesi verdi.