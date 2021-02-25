Uşak Üniversitesi'nde yeni kararlar açıklandı

Uşak Üniversitesi, yaptığı yazılı açıklamada, korona virüs (Covid-19) salgının devam etmesi ve derslerin yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda büyük oranda il dışında olan öğrencilerin şehirler arası seyahat gerçekleştirerek yeni riskler oluşmaması adına eğitim ve sağlık dengesi göz önüne alınarak yeni kararlar alındığını belirtti. Açıklamada, tıp fakültesi dördüncü dönem öğrencilerin ve pratik uygulamaların 1 Mart tarihi itibariyle yüz yüze eğitime geçileceği, Diş Hekimliği Fakültesi dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin ise pratik eğitimlerinin 8 Mart tarihi itibariyle gruplar halinde yüz yüze yapılacağı belirtildi. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerin uygulamalı derslerinde bahar yarıyılının başlamasıyla birlikte yüze yüze eğitime geçileceği, Moda Tasarımı Bölümü ikinci ve dördüncü sınıflarda eğitim gören öğrencilerin uygulamaları derslerinde ise bahar yarıyılının 8. haftasında yüz yüze eğitime geçileceği bildirildi.

Uşak Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Fakültesi 4. sınıfta eğitim gören öğrencilerin aldıkları ‘Hemşirelikte Sağlık Bakım Yönetimi 2' ve ‘Hemşirelikte Yönetim 2' ile 2012 müfredatına kayıtlı olup 4. sınıf öğrencilerimizin eski müfredata tabi olarak almakta olduğu ‘Halk Sağlığı Hemşireliği' dersinin uygulamaları ise 1. ve 2. doz Kovid-19 aşılarının tamamlandığı sürece kadar uzaktan eğitim, öğrencilerin aşılarının tamamlanmasına takiben yüz yüze olarak klinikte yapılacaktır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ağız, Diş Sağlığı, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Yaşlı Bakım programlarının 2. sınıf öğrencilerinin mesleki uygulama derslerinin eğitimlerinin 2. doz Kovid-19 aşılarının tamamlanmasına kadar uzaktan eğitimle, sonrasında ise yüz yüze yapılacaktır. Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi programında teorik derslerin uzaktan eğitimle, Hava Aracı Bakımı ve Onarımı ile ilgili uygulamalı derslerin teorik kısımlarının 23 Nisan'a kadar uzaktan eğitimle, uygulamalı kısımlarda 10 Mayıs'tan itibaren yüz yüze yapılacaktır. Eğitim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesinde okutulan uygulama derslerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği çerçevede EBA sistemi üzerinden yapılacaktır" denildi.

Mühendislik Fakültesi ve Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulunda yürütülen “İşletmelerde mesleki eğitim” dersinin (7+1/3+1) işletmelerde yüz yüze yapabileceği kaydedildi. Ayrıca açıklamada uzaktan eğitimle yapılacak derslerin yüzde 60'ına öğrencilerin katılım zorunluluğu belirtilirken katılım sağlamayan öğrencilerin devamsızlıktan kalacağı ifade edildi.