Uşak Üniversitesi'nde yeni öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenlendi

Uşak Üniversitesi'nde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nda kayıt yaptıran yeni öğrenciler için oryantasyon programı düzenlendi.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde yeni kayıt yaptıran öğrenciler için düzenlenen oryantasyona Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da katıldı. Rektör Savaş, Uşak Üniversitesini tanıtan bir sunum yaparak öğrencilere öğretim hayatlarını en verimli şekilde nasıl tamamlayacaklarını anlattı.

Prof. Dr. Savaş öğrencileri; öğrenci odaklı ve kaliteli yükseköğretim hizmeti sunmayı amaç edinen Uşak Üniversitesini seçtiklerinden dolayı tebrik etti. Sohbet havasında geçen buluşmada Prof. Dr. Savaş, “Her zaman söylüyorum, kampüsümüz sizlerle güzel. Sizlerin sınıflardaki, laboratuvarlardaki ve sosyal alanlardaki varlığından güç alıyoruz. Uşak Üniversitesi ailesi olarak siz değerli öğrencilerimizle yeni eğitim-öğretim yılına sevinçle, heyecanla, mutlulukla başladık. Uşak Üniversitesine hoş geldiniz.” dedi.

Üniversite eğitiminin, kişinin hayatındaki önemli yolculuklardan biri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Savaş, gençlere tavsiyelerde bulundu. Üniversite eğitimi sırasında kişinin hedeflerini iyi belirlemesini ve bu hedeflere ulaşma yolunda çalışması gerektiğinin altını çizen Rektör Savaş, “Sizler bizim için, bu ülkenin geleceği için önemlisiniz. Uşak Üniversitesi olarak sizleri, gelecek planlamanızda nitelikli rehberlik anlamında her zaman destekliyoruz. Biz sizi iyi bir şekilde yetiştirmek zorundayız. Elbette siz de hedeflerinize ulaşmada çalışmayı ihmal etmemelisiniz. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilin, istek, dilek ve şikayetlerinizi bize iletin. Başarılı ve üretken bir üniversite hayatı geçirmenizi temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Eğitim sürelerini zamanında ve en verimli şekilde tamamlayabilmeleri adına öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Savaş, “Size sunduğumuz imkanları etkin ve verimli bir şekilde değerlendirdiğinizde, ulusal ve uluslararası başarılar elde edeceğinize inancım tamdır” dedi.

“Kendiniz için, aileniz için ve bu millet için bir idealiniz olsun”

Değişen dünya düzeninde eğitim, öğretim yöntem ve teknolojilerinin yanı sıra, düşünme biçimlerinin de bu hızlı değişimin içinde yer aldığının altını çizen Prof. Dr. Savaş, “Hızla değişen dünyada kendinize yer edinmenizin en önemli koşulları çok çalışmak, hayata farklı açılardan bakabilmek ve en az bir yabancı dil bilmek zorunda olmanızdır. Artık günümüzde sizin yaşınızda gençler büyük işlere imza atıyor. Sosyal medya araçlarını icat edenler ve bu icatlar sayesinde milyon dolarlar cirolar elde edenler bu gençler. Unutmayınız ki Fatih Sultan Mehmet 11 yaşında İstanbul'u fethetmeyi aklına koymuştu ve 5 dil biliyordu. Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler yapılamaz denileni yapıp, bu ülkeyi daha da ileriye götürecek kişilersiniz. Yapılacak en iyi şey hedefe odaklanmaktır. Sizlerin önemli işlere imza atacağınıza inanıyoruz. Kendiniz için, aileniz için bu millet için bir hedefiniz ve idealiniz olsun. Hedefinize ulaşmak için çok çalışmanız gerektiğini unutmayın.” diye konuştu.

Konuşmasının ardından 1 Eylül Kampüsü rektörlük binası önünde kurulan “Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Toplulukları” stantlarını gezen Prof. Dr. Savaş, öğrencilerle sohbet ederek topluluklar hakkında bilgi aldı. Oryantasyon Programı, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Büyük Salonda; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü ile Engelsiz Birim Koordinatörlüğü tarafından öğrencilere bilgi verilmesiyle sona erdi.