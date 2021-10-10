Uşak Üniversitesinde yeni öğrencilere yönelik oryantasyon programı gerçekleşti

Etkinlik, üniversite tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Tanıtım filmi ile kampüs içerisindeki faaliyetler hakkında fikir sahibi olan öğrenciler, daha sonra Rektör Prof. Dr. Savaş'ın konuşmasıyla, dört senelik eğitim hayatlarını en verimli şekilde nasıl tamamlayacaklarının bilgisini aldılar.

Rektör Prof. Dr. Savaş konuşmasında öğrencileri; öğrenci odaklı ve kaliteli yükseköğretim hizmeti sunmayı amaç edinen Uşak Üniversitesini seçtiklerinden dolayı tebrik etti. Uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime başlamanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Savaş, “Her zaman söylüyorum, kampüsümüz sizlerle güzel. Sizlerin sınıflardaki, laboratuvarlardaki ve sosyal alanlardaki varlığınızdan güç alıyoruz. Pandemi şartlarından dolayı iki yıla yakın bir zamandır sizlerden ayrıydık. Uşak Üniversitesi ailesi olarak siz değerli öğrencilerimizle yeniden birlikte olmanın heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz. Ne mutlu bize ki özlem sona erdi. Uşak Üniversitesine hoş geldiniz.” dedi.

Eğitim sürelerini zamanında ve en verimli şekilde tamamlayabilmeleri adına öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Savaş, “Bunun için öncelikle dersleri ve uygulamaları, devamında hocalarınızla olan iletişim sorumluluğunuzu unutmayın. Mezun olduğunuzda tercih edeceğiniz kariyer seçeneklerinizde ihtiyaç duyacağınız donanımı üniversitemizde kazanacaksınız. Size sunulan imkânları etkin ve verimli bir şekilde değerlendirdiğinizde, ulusal ve uluslararası başarılar elde edeceğinize inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

“Kendiniz için, aileniz için ve bu millet için bir idealiniz olsun”

Değişen dünya düzeninde eğitim, öğretim yöntem ve teknolojilerinin yanı sıra, düşünme biçimlerinin de bu hızlı değişimin içinde yer aldığının altını çizen Prof. Dr. Savaş, “Hızla değişen dünyada kendinize yer edinmenizin en önemli koşulları çok çalışmak, hayata farklı açılardan bakabilmek ve en az bir yabancı dil bilmek zorunda olmanızdır. Artık günümüzde sizin yaşınızda gençler büyük işlere imza atıyor. Sosyal medya araçlarını icat edenler ve bu icatlar sayesinde milyon dolarlar cirolar elde edenler bu gençler. Unutmayınız ki Fatih Sultan Mehmet 11 yaşında İstanbul'u fethetmeyi aklına koymuştu. Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler yapılamaz denileni yapıp, bu ülkeyi daha da ileriye götürecek kişilersiniz. Kendinize inandığınız, hedeflerinizi belirlediğiniz ve bu hedefler için çalıştığınız sürece başarı sizinle olacaktır. Yapılacak en iyi şey hedefe odaklanmaktır. Sizlerin önemli işlere imza atacağınıza inanıyoruz. Kendiniz için, aileniz için bu millet için bir hedefiniz ve idealiniz olsun. Hedefinize ulaşmak için çok çalışmanız gerektiğini unutmayın.” diye konuştu.

Ülkemizin farklı zamanlarda, kaynağı farklı olsa da sonucunda zaferlerin ve huzurun olduğu mücadelelere sahne olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Savaş “Savaşların eksik olmadığı bu topraklarda gönül birliği ile gücünü ortaya koyan insanlar her daim kazanmışlardır. Bu ülkenin, bu toprakların değerlerini kaybetmemeniz lazım. Türk Milleti olarak biliyorsunuz, Çanakkale Savaşında 250 bin, Sarıkamış'ta ise 90 bin şehit verdik. Yani bu ülke bu günlere kolay gelmedi ve biz o şehitlere layık olmazsak Cenab-ı Hak bize bunun hesabını sorar. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler yapılamaz denileni yapıp, bu ülkeyi daha da ileriye götürecek kişilersiniz. Sizlere olan güvenimiz tam” dedi.

‘İki günü birbirine eşit olan ziyandadır'

Konuşmasının sonunda ‘İki günü birbirine eşit olan ziyandadır' sözünü hatırlatan Rektör Savaş, “Bu hadis-i şerif-i kendinize düstur edinin. Çalıştıkça, ürettikçe, hedefler belirledikçe, kendimiz ve ülkemiz için bu mükemmeli yapmaya odaklandıkça mutlu oluruz ve ilerleriz. Bu duygu ve düşüncelerle 2021–2022 Eğitim-Öğretim Yılının hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun” dedi.

Etkinlik, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü ile Engelsiz Birim Koordinatörlüğü tarafından öğrencilere bilgi verilmesiyle sona erdi.