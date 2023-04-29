Uşak Üniversitesi'nden Akreditasyon başarısı

EPDAD değerlendirme takımı tarafından 12 Mart tarihinde başlayan değerlendirme süreci, 28 Nisan'da son bularak 2 bölüm akredite olmaya hak kazandı. Uşak Üniversitesi Fakülte bölümlerinden; Türkçe Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği programları 3 yıllığına akrediteye sahip oldular.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş yaptığı açıklamada, akreditasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasından dolayı yaşadıkları mutluluğu ifade etti. EPDAD'ın Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tanınan bir akreditasyon kuruluşu olduğunu belirten Prof. Dr. Savaş, Eğitim Fakültemizin öğretmen yetiştirmedeki başarısının tescillendiğini söyleyerek “Eğitim Fakültemizde program akreditasyonu başvurusu yapan bölümlerimizin özverili çalışmaları karşılığını buldu. Türkçe Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği programları 3 yıllığına akredite oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Uşak Üniversitesi olarak temel gayemiz kaliteyi tüm birimlerde yakalayarak, eğitimin niteliğini en üst seviyeye çıkarmaktır.” ifadelerini kullandı.