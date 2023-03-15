Uşak Üniversitesi'nden 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' paneli

Dr. Ekrem Savaş, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Tarih Topluluğu tarafından “İstiklal Marşımızın Simgesel Değeri ve Mehmet Akif Ersoy'un Sanatçı Kimliği” adlı panele katıldı.

Moderatörlüğünü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Filiz Çolak'ın yaptığı ve Uşak Üniversitesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programda Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Tunç konuşmacı olarak yer aldı.

Programa katılan Dr. Ekrem Savaş, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük kararlılığını, kutsal değerleri için mücadele azmini, birlik ve beraberliğinden doğan gücünün yansıması olan İstiklal Marşımızın kabulünün 102. Yıldönümünde, İstiklal Marşımızın müellifi Mehmet Akif Ersoy'u, Gazi Mustafa Kemal Atatürk''ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı. Rektör Savaş; aziz milletimizin bağımsızlık beyannamesi niteliğindeki İstiklal Marşımızın, Türk milleti için sahip olduğu öneme vurgu yaparak “İstiklal Marşımızın her mısrası, her bir dörtlüğü, okuduğumuzda bize büyük bir heyecan vermektedir. Mehmet Akif tüm şiirlerinde tarihimizi, Çanakkale'yi, İstiklal mücadelemizi ve gençliğimizi anlatmıştır. Onu anlayan nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın. Bir kez daha Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyorum. Programımıza konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Gökhan Tunç'a ve programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.