Uşak Üniversitesi'nden öğrenciler için bir atılım daha

Uşak Üniversitesi'nde “İşletmelerde Mesleki Eğitim” işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile Mühendislik Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri, son yarıyıldaki eğitimlerini (14 hafta) işletmelerde alacak.

Rektörlük Makamında gerçekleşen işbirliği protokolü, Uşak Üniversitesi, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB), Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi (UKOSB), İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi ve bir sivil toplum kuruluşu arasında imzalandı. Mesleki eğitim uygulama esaslarının yer aldığı protokol ile Uşak Üniversitesi öğrencilerinin çalışma alanlarında kazanacakları tecrübeler artacak. Üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendiğini belirten Rektör Savaş, “Öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca, çalışma alanlarında daha çok zaman geçirecekleri bir sistem kurduk. Öğrencilerimiz mezun olduklarında alanlarında daha deneyimli olacaklar. İşletmelerimiz de ihtiyaç duydukları nitelikli insan gücünü istihdam edecek. Amacımız uygulamalı eğitimi, Mühendislik Fakültemizde 7+1 (7 yarıyıl üniversitede, bir yarıyıl işletmelerde), Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz da da 3+1 şeklinde yapmaktır. UTSO, UOSB, UKOSB, İnşaat Mühendisleri Odası'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Protokolün başta öğrencilerimiz olmak üzere, herkese hayırlı olmasını diliyorum”dedi.