Uşak Üniversitesinden ‘Sağlıklı Nefes Maske' yarışması

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Deri Tekstil Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ana teması "Sağlıklı Nefes" olan online maske tasarım yarışması ödül töreni çevrimiçi gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz ay sonuçlanan ve yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin Ön Lisans, Lisans ve Lisans Üstü Programlarında öğrenci ya da mezun olan kişilerin katıldığı yarışmada, 10 tasarım finale kaldı.

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Esin Sarıoğlu, Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Yüksel Şahin, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Irmak Bayburtlu, Marmara Üniversitesi Dr. Öğr. Gör. Özlem Erzurumlu Jorayev ve Uşak Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Salimeh Amanjani'nin jüri üyeliğinde tasarımlar tek tek değerlendirildi. Değerlendirme sonucu ilk üçe giren tasarımcılar para ödülü kazanırken, ilk 10'a kalan finalistlere on saatlik online eğitim ödülü de verildi. Ayrıca finale kalan 10 tasarımın yer aldığı online sergi sanat severlerle buluştu.

Ödül törenine katılan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, finale kalan katılımcıları tebrik ederek, bu tür yarışmaların gençlerin gelişmeleri ve deneyim kazanmaları açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Pazara Yenilik Getiren Tasarımlar

Rektör Prof. Dr. Savaş, pandeminin ekonomik, biyolojik, sosyal ve psikolojik alanlarda sorunlara neden olduğunu belirterek, bu hastalıktan korunmak ve bulaşma riskini azaltmak için insanların aralarındaki mesafeyi kontrol etmesinin, sağlık-temizlik kurallarına dikkat etmesinin ve maske kullanmasının en önemli tedbirler olduğunu söyledi. Uşak Üniversitesinin tasarımda ihtisaslaşan bir üniversite olmasının verdiği sorumluluk ile ‘Sağlıklı Nefes Maske Tasarım' yarışmasını düzenlediğine dikkat çeken Rektör Savaş, ‘‘Tıbbı kumaş üretiminde, uluslararası ve ulusal pazarda yenilik yaratabilecek tasarımların özgün yüzey, form ve inovatif yaklaşımların maske konsepti altında ürüne dönüşmesi, günümüzün en çok önemsenen konularından biridir. Üniversitemiz tarafından düzenlenen yarışmayla, maske konusunda yenilikçi görüşlerin önünü açmak, başta Uşak ili olmak üzere, Türkiye genelinde tekstil sektörlerinde pazara yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif tasarımlar kazandırmak hedefiyle yola çıktık. Bu hedefle; yeni tasarımcıların yetişmesini teşvik etmek, yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliklerinin ‘maske' konsepti üzerinden güçlenmesine yardımcı olmak, tasarımcıların sektörde endüstriyel veya butik maske üretim süreçlerinde firmalarla işbirliği içinde çalışmalarına olanak sağlamayı amaçladık'' dedi.

Uşak Üniversitesinin tasarım konusunda dışa bağımlılığı sona erdirecek yerli ve milli tasarımlar yaptığını aktaran Rektör Savaş, “Misyonumuz gereği tasarım yapan kişileri ve öğrencilerimizi destekleyecek yarışmaları destekliyoruz. Tasarım yarışmalarının, özellikle, tasarımcı gençlerin kendilerini gösterebilmeleri adına bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Güzel Sanatlar Fakültemizi ve DTS Tasarım Merkezimizi yenilikçi fikirleri olan gençleri destekleyerek, maske konusunda yenilikçi görüşlerin önünü açmak amacıyla düzenledikleri yarışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm katılımcıları tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Yarışmada birinci olan Hüdaverdi Ural, ikinci olan Ebru Bingöl ve üçüncü olan Egehan Demir, tasarımları hakkında bilgi vererek başta Rektör Savaş olmak üzere, Güzel Sanatlar Fakültesi ve DTS Tasarım Merkezine teşekkür ettiler.