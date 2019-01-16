Uşak Üniversitesi'nin acı günü

Dr. İsfendiyar Egeli, dün gece bir süredir tedavi gördüğü Uşak Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde vefat etti.

Prof. Dr. Egeli için görev yaptığı Uşak Üniversitesi'nde tören yapıldı. Törene ailesi, yakınları, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Samanlı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Törende bir konuşma yapan Samanlı, taziyelerini ileterek “Mühendislik Fakültesi olarak çok değerli bir akademisyenimizi kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Prof. Dr. İsfendiyar Egeli Hocamıza, Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere, bütün hocalarımıza ve öğrencilerimize başsağlığı diliyorum” dedi.

Rektör Savaş, duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, “Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı, değerli hocamız Prof. Dr. İsfendiyar Egeli, dün gece vefat etmiştir. Önemli bir değeri kaybettik. Hocamıza Allahtan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve meslektaşlarımıza sabır dilerim. Uşak Üniversitesi Ailesinin başı sağ olsun. Hocamızın ruhu şad, mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.

Tören, cenaze namazının kılınmasının ardından sona erdi. Prof. Dr. İsfendiyar Egeli'nin cenazesi, memleketi İzmir'de defnedilmek üzere yola çıktı.