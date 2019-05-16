Uşak Üniversitesi'nin hedefi, 'engelsiz üniversite' olmak

Engelliler Haftası kapsamında, Engelli Birim Koordinatörlüğü ve Özel Eğitim Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 14 Mayıs'da “Birlikte Güzeliz” programı gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Mustafa Kemal Paşa Amfisinde yapılan etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Duru, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altınay, Engelli Birim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şule Güçyeter, Özel Eğitim Topluluğu Danışmanı Arş. Gör. M. Sait Baran, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Savaş konuşmasında, Uşak Üniversitesi olarak 'engelsiz üniversite' hedefi için her türlü çalışmayı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Uşak Üniversitesinde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerin ve görev yapan personelin görüş, öneri ve şikayetlerini dikkate alarak düzenlemeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Savaş, ‘Her konuda görüş, öneri ve yönlendirmeleriniz için kapımız daima açık, engelsiz üniversite olma hedefimizi sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Sizler büyük işler başarıyorsunuz ve başarmaya devam edeceksiniz. Özel gereksinimli olsun ya da olmasın mühim olan insan olabilmektir" dedi.

"Özel bireylerin de yaşama, eğitime ve iş hayatına etkin katılım hakkı vardır"

Engelli Birim Koordinatörü Dr. Güçyeter ise yaptığı konuşmada, "Özünde her birey özgür, bağımsız yaşam ve üreterek kendine ve topluma faydalı olmayı ister. Bu nedenle sadece normal gelişim gösteren kişilerin değil herhangi bir nedenle özel bireylerin de yaşama, eğitime ve iş hayatına etkin katılım hakkı vardır" ifadelerine yer verdi.

Uşak Banaz Küçükler Köyünden derlenen “Karanfil Olacaksın” adlı türkü, üniversitenin öğrencileri tarafından seslendirildi. ‘Sesim Olsun Nefesin' video klibi izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Klip gösteriminin ardından üniversitenin özel gereksinimli öğrencileri Murat Akın, Gülnisa Mahmut, Teslime Nur Aytekin ve Yunus Emre Çakmak'ın başarı hikayelerini anlattığı söyleşi ve Us Danışmanlık Eğitim Merkezi (USDEM) eşliğinde Beyza Aygören ile Gülnisa Mahmut'un şiir ve şarkı dinletisi gerçekleştirildi. Program Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın etkinliği düzenleyenlere, öğrencilere ve katkı sağlayanlara teşekkür belgesi vermesiyle son buldu.