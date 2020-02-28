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Uşak Valisi Kocabıyık'tan şehit ailesine taziye ziyareti

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları neticesi şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un (39) acı haberi memleketi Uşak'taki baba evine ulaştı. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı. Acı haberi alan Uşak Valisi Funda Kocabıyık şehit babası Ahmet Turgut ve annesi Sultan Turgut'un acısını paylaşarak aileye taziyelerini iletti. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un acı haberini alan şehir dışındaki kardeşlerinin eve doğru yola çıktıkları öğrenilirken aileye komşuları ve yakınları baş sağlığı diledi.


Taziye ziyaretine Vali Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve beraberindeki protokol katıldı.


Şehidin naaşının akşam saatlerinde memleketi Uşak'a getirileceği öğrenilirken, cenaze töreninin ise yarın Banaz İlçesine bağlı Büyükoturak köyünde yapılacağı belirtildi.

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