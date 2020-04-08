İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak 'Vefa' ekipleri 8 bin 337 vatandaşın talebini karşıladı

Uşak’ta ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların son 24 saatte 755 talebini yerini getirirken bugüne kadar toplamda 8 bin 337 vatandaşın talebini karşıladı.

Uşak'ta 'Vefa Sosyal Destek Grubu' sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların son 24 saatte 755 talebini yerini getirirken bugüne kadar toplamda 8 bin 337 vatandaşın talebini karşıladı.


Uşak Valiliğince korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekipleri ikametlerinden ayrılmalarına ve sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar için 24 saat boyunca aktif çalışmalarına devam ediyor. Vefa ekiplerinin çalışmaları kapsamında il genelinde son 24 saatte 755 vatandaşın talebi yerine getirilirken bugüne kadar toplamda 8 bin 337 vatandaşın istekleri karşılandı.


Öte yandan Vali Funda Kocabıyık yaptığı açıklamada, "Bu hassas dönemde devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşımızın yanında. Evde kalarak virüsün yayılmasına engel olalım" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.