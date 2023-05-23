Uşak yemekleri asırlık tariflerle anlatılacak

UŞAK (İHA) – Uşak'ın yöresel yemekleri, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde asırlık tarifleriyle anlatılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Mutfağı Haftası nedeniyle 21 – 27 Mayıs 2023 tarihleri arasında 81 ilin yanı sıra yurt dışı temsilci etkinlikler planlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda tüm yurtta düzenlenen etkinliklere eş zamanlı olarak ilimizde de 25 Mayıs Perşembe günü Uşak Kültür ve Turizm İl Bakanlığı tarafından “Asırlık Tariflerle Uşak Yemekleri” programı düzenlenecek.

Uşak Aşçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası, Uşak Deri ve Karma OSB, Uşak Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi Yiyecek Hizmetleri Bölümü ve Uşak Mehmetçik İlkokulu tarafından desteklenen program 25 Mayıs Perşembe günü Uşak Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilecek.