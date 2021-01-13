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Uşak'a mevsimin ilk karı yağdı

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı köylerde, mevsimin ilk karı yağdı.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı köylerde, mevsimin ilk karı yağdı. İlçenin bir çok yerini beyaza bürüyen karın, kuraklıkla mücadelede etkili olacağı tahmin ediliyor.


Uşak'ta dün gece etkili olan sağanak yağmur, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Karaköse ve Balcıdam köylerinde sabahın erken saatlerinde mevsimin ilk karı düştü. Sağanak yağan kar, köy ve çevrelerini beyaza bürüdü. Balcıdam köyü sakinlerinden Ekrem Yılmaz, karın bereket olduğunu, kuraklığa, mahsule ve suya iyi geleceğini belirtti.


Öte yandan alınan bilgiler doğrultusunda Uşak'ta önümüzdeki günlerde kar yağışının etkili bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

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