Uşak'a ‘Tarıma dayalı jeotermal enerji ile ısıtmalı sera OSB' müjdesi

Uşak'ta sektör temsilcileri ile bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uşaklılara ‘Tarıma dayalı jeotermal enerji ile ısıtmalı sera ihtisas organize sanayi bölgesi' kurulacağı müjdesini verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uşak'a gelerek sektör temsilcileriyle buluştu. Bakan Pakdemirli gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada Uşaklılara ‘Tarıma Dayalı Jeotermal Enerji İle Isıtmalı Sera' tesisinin kurulacağı müjdesini verdi. Öte yandan Pakdemirli, Eşme Kocabey Barajı'nın yapımının da 2020 yılında tamamlanacağını ve Sivaslı'da ‘Kuruçay YAS Suni Besleme Projesi'ni hayata geçireceklerini duyurdu.

Bakan Pakdemirli Uşak'ın tarımsal alanda çalışkan üreticilere sahip olduğunu belirterek, “Uşak'ta çitçimizin, üreticimizin neye ihtiyacı var, hangi konularda sıkıntısı var çok iyi biliyoruz. Biz de Bakanlık olarak, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Bu kapsamda, bu bereketli Cuma gününde güzel bir müjde vermek isterim: Evet, Uşak'ta jeotermal kaynakların tarımda daha etkin kullanılması amacıyla, Tarım Reformu Genel Müdürüme bir çalışma yapmasını söyledim. ‘Tarıma dayalı jeotermal enerji ile ısıtmalı sera ihtisas organize sanayi bölgesi' kurulması için talimat verdim. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu alanda, jeotermal enerji ile ısıtmalı ileri teknolojik seralar, sebze kurutma tesisleri, Seracılık Eğitim Merkezi ve Ar-Ge merkezini en yakın zamanda kuracağız. Kuracağımız seralarda, dekarda 55-60 ton ürün alacaksınız. Örneğin 1.000 dekara sera kurduğumuzda, yılda 55-60 milyon kg domates elde edeceğiz. Üretimin yanı sıra istihdama katkı sağlayacak projemiz ile bin 200 vatandaşımız iş ve aş sahibi olacak” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, “Tabii burada DSİ ile ilgili müjdelerimizi de vermek isterim. Uşak'ımızın hasretle beklediği Eşme Kocabey Barajının projelerini hızlandırdık. İnşallah 2020'nin ilk yarısında tamamlıyoruz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Yine '100 Yeraltı Barajı Projesi' kapsamında Sivaslı ilçesinde, Kuruçay YAS Suni Besleme Projesi'ni de, çok yakın bir zamanda hayata geçireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Uşak'ın bereketli bir şehir olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Uşak, Ege'nin yükselen bir değeridir. Biz her zaman Uşak'ın yanındayız, arkasındayız. Siz misafirperverliğinizle bizim gönlümüzü yaptınız, biz de sizin hatrınıza yapacağız inşallah” dedi.

Ardından sektör temsilcileriyle soru-cevap şeklinde toplantı gerçekleştiren Bakan Pakdemirli, temaslarının ardından kentten ayrıldı.