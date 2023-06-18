Uşak'ın Eğlenceli Sözlüğüm projesine ödül

Uşaklı ilkokul öğrencilerin kendi elleriyle yapış olduğu ve deprem bölgesindeki öğrencilere gönderdikleri İngilizce sözlükler, Eğitimde İyi Örnekler Finali'nde 322 proje arasında ödül aldı.

Uşak'ta Mehmetçik İlk Okulu iki, üç ve dördüncü sınıf öğrencileri tarafından İngilizce öğretmeni Derya Ebru Keleş yapılan My Funny Dictionary (Eğlenceli Sözlüğüm) Projesi, Uşak Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce koordine edilen İZ-GE (Eğitim Öğretim Süreçlerini İzleme ve Geliştirme) Projesi kapsamında bu yıl 7.'si düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Finali'nde 322 proje içerisinden ödül aldı. UTSO Konferans Salonunda düzenlenen ödül töreninde Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Çalışmalar kategorisinde yer alan projenin ödülü, proje koordinatörü Mehmetçik İlkokulu İngilizce Öğretmeni Derya Ebru Keleş'e Vali Yardımcısı Vekili ve Ulubey Kaymakamı İsmail Erdoğan tarafından verildi. Eğlenceli Sözlüğüm Projesi kapsamında Mehmetçik İlkokulu 2-C, 3-E ve 4-C sınıfları öğrencileri tarafından el yapımı olarak hazırlanan sözlükler deprem bölgesinde belirlenen okulda eğitim gören arkadaşlarına moral vermek amacıyla gönderilmişti.