Uşak'ın köylerinde halk sağlığı günleri devam ediyor

Uşak'ta çeşitli branşlarda doktor ve hemşirenin katılımlarıyla köylerde ikamet eden vatandaşlara tansiyon, kan şekeri ölçümüyle ağız ve diş taraması yapıldı.

Uşak'ta “Köylerde Halk Sağlığı Günleri” projesiyle çıkılan yolda, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor, diş hekimi, ebe ve hemşireler kentin çeşitli köylerine giderek sağlık hizmetleriyle ilgili bilgiler verdi. Halkı bilgilendiren yetkililer sonrasında da vatandaşlara tansiyon, kan şekeri ölçümüyle birlikte ağız ve diş taraması da yaptı.