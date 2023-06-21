İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uşak'ın köylerinde halk sağlığı günleri devam ediyor

Uşak’ta çeşitli branşlarda doktor ve hemşirenin katılımlarıyla köylerde ikamet eden vatandaşlara tansiyon, kan şekeri ölçümüyle ağız ve diş taraması yapıldı.

Uşak'ta çeşitli branşlarda doktor ve hemşirenin katılımlarıyla köylerde ikamet eden vatandaşlara tansiyon, kan şekeri ölçümüyle ağız ve diş taraması yapıldı.



Uşak'ta “Köylerde Halk Sağlığı Günleri” projesiyle çıkılan yolda, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor, diş hekimi, ebe ve hemşireler kentin çeşitli köylerine giderek sağlık hizmetleriyle ilgili bilgiler verdi. Halkı bilgilendiren yetkililer sonrasında da vatandaşlara tansiyon, kan şekeri ölçümüyle birlikte ağız ve diş taraması da yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.