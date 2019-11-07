Uşak'ın Sivaslı ilçesi ‘Hacım Sultan Belgeseli' ile tanıtılacak

Dr. Murat Öntuğ ve Dr. Öğr. Üyesi Salih Gülerer tarafından Sivaslı ilçesinin tanıtımının yapılması ve inanç turizminin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ‘Hacım Sultan Belgeseli'nin gala gösterimi Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın katılımıyla yapıldı.

Uşak'ta, yönetmenliğini Adem Giliz'in, yardımcı yönetmenliğini Yılmaz Demir'in yaptığı, Doç. Dr. Murat Öntuğ ve Dr. Öğr. Üyesi Salih Gülerer'in bilgilendirme yaparak katkı sağladığı ‘Hacım Sultan Belgeseli'nin tanıtım gösterimi yapıldı. Sivaslı Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın yanı sıra Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İnanç turizmine katkı yapması amacıyla Sivaslı ilçesi Hacım köyünde yer alan Hacım Sultan Türbesi'nde çekimi gerçekleştirilen belgesel ilçenin tanıtımının yapılması ve inanç turizminin geliştirilmesi amacıyla hazırlandı.

"Yaşadığı dönemde geleceğe ışık olmuştur”

Etkinliğin açılışından konuşan ve Hacım Sultan'ın İslam dünyası ve Anadolu için kıvanç kaynağı olduğunu belirten Vali Kocabıyık, “Hacı Bektaşi Veli'nin halifelerinden ulu eren Hacım Sultan'ı tanıtmak için hazırladığınız belgesel beni gururlandırmaktadır. Hacım Sultan yaşadığı dönemde çevreye ve içinde bulunduğu zümreye etkileri olan, yaşarken ünü yayılmış, adına Velayetname yazılmış önemli bir şahsiyettir. Ayak bastığı topraklardan biri olan ve türbesine ev sahipliği yapan Uşak'ımız ile duyduğumuz gurur, hazırladığınız belgeselle taçlanmıştır. Yaptığınız bu iş benim için sadece bir belgesel değil, geçmişimize, önderlerimize, atalarımıza sahip çıktığınızın ve düşüncelerini kavradığınızın göstergesidir” dedi.

"Bilimsel çalışmalarımızı görsel alana dökme yönünde bir gayretimiz oluştu"

Sivaslı Kaymakamlığının talebi üzerine belgesel çekme hazırlıklarına başladıklarını belirten Doç. Dr. Murat Öntuğ, “Diğer arkadaşım Salih hocamız ile beraber daha evvelden Hacım Sultan'ın hem tarihi yönünü hem de menkıbeyi hayatıyla ilgili bilgilerimizi makale ve kitap olarak yayınlamıştık. Bu bilimsel çalışmalarımızı görsel alana dökme yönünde bir gayretimiz oluştu. Uşak Üniversitesinin bir misyonu olarak bu belgesel çekimine katkı sunmak istedik. Bizzat köye giderek bilimsel bilgilerimizi görsel alanda zenginleştirerek daha anlaşılır şekilde bir belgesel hazırlanmasına katkı sunduk” dedi.

Hacım Sultan kimdir?

Hacım Sultan hakkında pek çok makale ve araştırması bulunan Öntuğ, “Hacım Sultan Hacı Bektaş'ı Veli'nin müritlerindendir. Onunla beraber Anadolu'ya gelmiştir. Bu Anadolu erenleri Hacım Sultan'ın bulunduğu Batı Anadolu bölgesindeki Uşak ilinin Sivaslı ilçesinde bulunan yere gelmiş ve burada bölgeyi İslamlaştırma, insanlara Allah'ı ve Kur'an-ı tebliğ etme vazifesi üstlenmiştir. Tabii bunu yaparken de efsanevi bazı olaylar da gerçekleşmiştir” şeklinde bilgi verdi.

“Okumaktan öte izlenen şeyler daha akılda kalıcı”

Çektikleri belgesel ile pek çok insana ulaşmak ve onların bilgilenmesini amaçladıklarını bildiren Öntuğ, “Belgeseli çekmedeki amacımız insanlarımızın özellikle iletişim çağında aklı gözlerinin önünde, yani okumaktan öte izlenen şeylerin çok daha akılda kalıcı olduğunu görüyoruz. Örneğin bir kitap basıldığını düşünün, 100 bin baskı yapması bile hayalken bir film çekildiğinde milyonlarca kişi seyrediyor. Son zamanlarda belgesel izleme trendindeki bu artış da bizi böyle bir belgesel çekmeye yönlendirdi” diye konuştu.

Belgeselin yönetmenliğini üstlenen Adem Giliz, “Çekimlere 6 ay önce başladık. 6 hafta boyunca geldik, toplamda 10 saatin üzerinde görüntümüz vardı. Bunları eleye eleye 13 dakikaya düşürdük. Öntuğ ve Gülerer'in yardımlarıyla filmi bilimsel bir tabana oturttuk. Güzel bir belgesel çıkarttığımıza inanıyorum. İlk defa böyle bir erenle karşılaştım. Benim için heyecan verici bir süreçti” şeklinde duygularını paylaştı.

Program Vali Kocabıyık'ın belgesel projesinde görev alanlara plaket takdim etmesiyle sona erdi.