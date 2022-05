Uşak'ın yeni Valisi Turan Ergün göreve başladı

Vali Turan Ergün, “Ülkemizin güzide şehri Uşak, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ilklerin şehri, Kurtuluş Savaşı'nın şehri, aşıklar diyarı Uşak'a Vali olarak atanmaktan büyük bir şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Uşak Valiliği önünde düzenlenen karşılama törenine Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kurumları başkanları katıldı.

Selamlaşma töreninden sonra valilik makamında açıklamalarda bulunan Vali Turan Ergün, bundan sonra 737 bin kişilik bir ailenin fertleri olarak hemşehri hukuku içerisinde vatandaşlarla bağlandıklarını söyledi. Vali Ergün, “11 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile atandığım Uşak Valiliği görevine bugün itibariyle başlamış bulunuyorum. Öncelikte tüm Uşaklı hemşerilerimizi saygı, sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. Bundan sonra artık biz 373 bin kişilik bir ailenin ferdi olarak, hemşehri hukuku çerçevesinde birbirimize bağlandık. Bana göre hemşehri olabilmenin temelinde bir yerde doğmuş olmak değildir. Bir yerin ekmeğini yemek, suyunu içmek, üzüntüye ortak olmaktır. Benim beklentim inşallah, Allah bizi bundan sonraki süreçte hep sevinçleri paylaşmayı nasip etsin. Ülkemizin güzide şehri Uşak, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ilklerin şehri, Kurtuluş Savaşı'nın şehri, âşıklar diyarı Uşak'a Vali olarak atanmaktan büyük bir şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle öncelikle şahsıma güvenerek bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya teşekkürü borç biliyorum. Yeni görevimin İlimiz, şahsım ve halkımız için hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum” dedi.

En büyük hedeflerinin taşıdığı ve biriktirdiği her türlü değerin üstüne bir şeyler koymak olduğunu da söyleyen Vali Ergün, alınan bütün kararları istişare ile alınacağını, kendisinin sadeceönderlik ve koordinasyon yapacağını söyledi. Vali Ergün, “Kültürel birikimi, doğal zenginlikleri, tarım ve sanayi potansiyeli ile hem bölgemize hem de ülkemize önemli katkılar sağlayan Uşak İlimizin; taşıdığı, biriktirdiği her türlü değerin üstüne bir şeyler koyabilmek, ilimiz için artı değer yaratabilmek en önemli hedefimiz olacaktır. Bunu yaparken de, ben hiçbir zaman ‘Ben bilirim, ben yaparım' mantığında olmadım. Teftiş Kurulu'nda da ağırlıklı krizleri toplanarak çözdük, ortak karar her zaman en iyi karardır. Kültürümüze baktığımızda ‘meşveret' diye bir kavram var, ‘İstişare' kavramı var. İstişare bundan sonra bizim anahtar kelimemiz olacak. Bu çerçevede İlimizin resmi, özel, sivil toplum, sanayi, üniversite, yerel yönetimler ve milletvekillerimiz ile İlimiz dışında yaşayan Uşaklılar dâhil tüm dinamikleri ile ortak bir akıl içinde hareket edeceğiz. Benim işim koordinasyon ve önderlik yapmak olacak” şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından tanışma programı basına kapalı bir şekilde devam etti.