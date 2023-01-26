Uşaklı çocuklar tatili dolu dolu geçiriyor

UŞAK (İHA) – Uşak Belediyesi'nin yarıyıl tatilinde öğrencilerin eğlenirken öğrenmeleri ve becerilerini geliştirebilmelerini amacıyla düzenlediği 4. İlim Sanat Çocuk Şenliği renkli görüntülerle devam ediyor.

Uşak'ta 23 Ocak'ta başlayan etkinliklerin 29 Ocak tarihine kadar süreceği, resim, drama, seramik masal atölye çalışmaları, boyama teknikleri, resim, seramik ve robotik kodlama, ebru sanatı gibi etkinlikler yer alıyor. Etkinlikler süresince çocukların tatilde eğlenebilmeleri için, karnaval oyunları ilim gösterileri, bilgi yarışmaları sihirbaz gösterileri, ikramlar ve hediyeler yer alıyor.

Uşak Belediyesi 4. İlim Sanat Çocuk Şenliği çerçevesinde yer alan tüm etkinliklerin Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirten Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Çocuklar bizim her şeyimiz, çocuklar bizim geleceğimiz, çocuklar için Uşak Belediyesi olarak yapabileceğimiz ne kadar etkinlik ve faaliyet varsa ara vermeksizin yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Oyun alanlarından macera parklarına, sosyal tesislerden çocuk eğitim atölyelerine kadar 40'a yakın özel aktivitenin ve alanın yer alacağı büyük bir proje olan Çocuk Şehir, Kalfa Korusu'nda bulunan 123 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Çocuk Şehir sayesinde çocuklar güvenli bir ortamda eğlenmenin ve öğrenmenin tadını çıkarırken ailelerde dinlenme ve keyifli vakit geçirme olanağı bulacak.

“Çocuk Şehir sadece Uşak'ın değil bölgenin projesi”

Geçtiğimiz aylarda ilk betonu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. M. Muharrem Kasapoğlu tarafından dökülen Çocuk Şehir projesini de vizyon projelerden biri olarak ifade eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın: “Çocuk Şehir projesi bizim çok önem verdiğimiz ve üzerine titrediğimiz projelerimizden bir tanesidir. Şehrimize değer katacağına inandığımız ve hayata geçmesi noktasında hükümetimiz başta olmak üzere, vekillerimiz, il başkanımız, kurumlarımız ve şehrimizin önemli yatırımcılarından TÜPRAG altın madeninin de hayırsever olarak katkı verdiği, bütün şehir olarak sahiplendiğimiz bir projedir. Çocuklarımız başta olmak üzere gençlerimize ve ailelerimize keyifli vakit geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri alanlar sağlayacağımız ve sadece Uşak'ımızın değil bölgenin de cazibe merkezlerinden biri olacak.” dedi.