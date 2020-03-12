İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşaklı güreşçi kızlar elleri boş dönmedi

Okullar Arası Yıldızlar Kategorisi Güreş Müsabakası’na katılan Uşaklı güreşçi kızlar dereceye girerek başarı elde etti.

Okullar Arası Yıldızlar Kategorisi Güreş Müsabakası'na katılan Uşaklı güreşçi kızlar dereceye girerek başarı elde etti.


Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Tokat'ta düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Kategorisi Güreş Müsabakası'na çok sayıda güreş sporcusu katıldı. Müsabakaya Uşak'tan katılan Nursel Adıgüzel ve Tuğba Aktaş rakipleriyle ettikleri kıyasıya mücadelenin sonucunda memleketlerine derece elde ederek döndü. Nursel Adıgüzel 46 kilogramda Türkiye 3.'sü olurken, Tuğba Aktaş ise 50 kilogramda Türkiye 3.'sü olmayı başardı.


Elde ettikleri başarının haklı gururunu yaşayan güreşçi kızlar hedeflerinin uluslararası başarılara ulaşabilmek olduğunu belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.