Uşaklı güreşçi kızlar elleri boş dönmedi

Okullar Arası Yıldızlar Kategorisi Güreş Müsabakası'na katılan Uşaklı güreşçi kızlar dereceye girerek başarı elde etti.

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Tokat'ta düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Kategorisi Güreş Müsabakası'na çok sayıda güreş sporcusu katıldı. Müsabakaya Uşak'tan katılan Nursel Adıgüzel ve Tuğba Aktaş rakipleriyle ettikleri kıyasıya mücadelenin sonucunda memleketlerine derece elde ederek döndü. Nursel Adıgüzel 46 kilogramda Türkiye 3.'sü olurken, Tuğba Aktaş ise 50 kilogramda Türkiye 3.'sü olmayı başardı.

Elde ettikleri başarının haklı gururunu yaşayan güreşçi kızlar hedeflerinin uluslararası başarılara ulaşabilmek olduğunu belirtti.