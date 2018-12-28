Uşaklı minikler sevdiklerine yılbaşı kartı gönderdi

Okula gelen gezici posta aracı daha önce öğrencilere dağıtılan yılbaşı tebrik kartlarını teslim aldı. Kartları gönderen öğrenciler pul ve mektup gönderme kültürünü öğrenirken aldıkları hediyelerle büyük mutluluk yaşadılar. Uşak PTT Müdürlüğü yılbaşı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte ‘kart bizden göndermesi sizden' kampanyası çerçevesinde Şefkat İlkokulu ve Şefkat Ortaokuluna yılbaşı kartları gönderdi. Öğrenciler bu kartları doldurdu ve okula gelen gezici posta aracına teslim etti. PTT Uşak Müdürlüğü Pazarlama Memuru Gülsüm Coşkun burada minik öğrencilere zarfları yazmayı, pulun ne olduğunu ne işe yaradığını anlattı, öğrenciler büyüklerinin de yardımıyla mektuplara pulları yapıştırarak teslim etti. Konuyla ilgili olarak konuşan Coşkun “ Bu tür uygulamaları devamlı yapmaya çalışıyoruz, PTT'nin çocuklara yönelik çok büyük etkinlikleri var. Çok seviniyorlar çok güzel de geri dönüşler var” dedi.

Uşak PTT Müdürü İsmail Ertaş yılbaşı dolayısıyla bir program düzenlediklerini ve Uşak'taki tüm okullara ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. Mektup kültürünü öğrencilere aşılamak istediklerini vurgulayan Ertaş; “ Bugün çocuklara bugün yılbaşı nedeniyle tebrik ve yılbaşı kartı veriyoruz ve minikleri ödüllendirmek için PETTE'nin oyuncaklarını hediye ettik. Bu faaliyetlerimiz sürekli olarak devam etmektedir” şeklinde konuştu.