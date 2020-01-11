Uşaklı öğrenci ‘Halter Şampiyonası'nda' Türkiye 2. oldu

Uşak'ta ortaokul öğrencisi Kamil Doğan Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda 40 kilogramda Türkiye ikincisi oldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'na yoğun katılım gerçekleşti. Öğrenciler kıyasıya rekabet ettiği yarışmada şampiyonlar belli oldu. Uşak Osman Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi ve İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Kamil Doğan 40 kilogramda erkekler kategorisinde Türkiye 2'ncisi olarak büyük başarı elde etti.

Antrenör Mustafa Tayyib Zeybek ile yoğun antrenmanlar sonucu hazırlandığı şampiyonada Türkiye 2'ncisi olmanın gururunu yaşayan Doğan, daha çok çalışacağını belirtti.