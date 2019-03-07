Uşaklı öğrenciler ERASMUS+Projesi kapsamında Belçika'ya gidecek

Uşak Merkez Bir Eylül İlkokulu, AB Erasmus + KA229 stratejik okul ortaklığı projesi kapsamında Uşak'ı ve Türkiye'yi temsil edecek.

Belçika'da 5 gün sürecek etkinlikte şehirlerin ve ülkelerin tanıtım sunumları yapılacak, enerjiyle ilgili kurslar ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Güneşin , rüzgarın ve suyun enerjiye dönüşümüne yönelik geziler düzenlenecek. Okul Müdürü Aziz Aydın konuyla ilgili olarak şunları söyledi

"Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, tarafından hibe verilmesi ile desteklenmesi uygun görülen AB Erasmus + KA229 stratejik okul ortaklığı projesi kapsamında 11 Mart 2019-15 Mart 2019 tarihleri arasında Belçika'da gerçekleştirilecek olan 'Together Human Energies to Save Energy - Enerji Tasarrufu için İnsan Enerjileri' projesine katılacağız. Öğretmenlerimizin refakatinde öğrencilerimiz, Ecrin Solmaz, Ayşe Atay, Musa Mert Sefer ve İsmail Kağan 10.03.2019 Pazar günü Belçika'ya hareket edecekler. Erasmus + proje çalışmaları kapsamında 5 gün boyunca, Belçika ,İspanya, Bulgaristan ve Romanya'dan katılacak olan öğrenciler ve öğretmenlerle; eğlenceli aktivitelerle birbirlerini tanıma, okul ziyareti ve okullarını tanıma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Enerjilerle ilgili kurslar ve atölye çalışmaları yapılacak, okulumuzun, şehrimizin ve ülkemizin tanıtım sunumları yapılacak, rüzgar türbinlerini ziyaret edilecek, güneşin, rüzgarın, suyun enerjiye dönüşümüne yönelik gezi ve atölye çalışmaları yapılacak."