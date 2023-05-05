Uşaklı sporcular altyapı kamp merkezine kavuşuyor

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından verdiği müjdeli haberde, Fatih Mahallesi'ne yeni bir Altyapı Kamp Merkezi ve Kapalı Antrenman Sahası yapılacağını duyurdu.

2 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak altyapı kamp merkezi 3 kattan oluşacak. En üst katında tribünlerinde yer alacağı yapının, ayrıca yan kısmında bir adet kapalı halı saha bulunacak.

Spora ve sporcuya verdiği önemle birçok çalışma yapan Uşak Belediyesi, Altyapı Kamp Merkezi ile birçok sporcuyu hayallerine ulaştırmayı hedefliyor. Merkez bünyesinde yatakhane, yemekhane, hobi odaları, fitness odası, antrenör odası, soyunma odaları, toplantı salonu ve sporculara ilk yardım müdahalesi yapılabilecek bir masaj odası bulunacak. 30 metre genişliğinde ve 50 metre uzunluğunda yapılacak kapalı halı saha ise olumsuz hava koşullarını engelleyerek sporcuların ve vatandaşların rahatça çalışabilecekleri konforlu bir alan sağlayacak. Merkezin yan tarafında mevcut durumda bulunan futbol sahası da standartlara uygun şekilde ışıklandırılacak. İlerleyen zamanlarda proje içerisinde bulunan boş alanları daha kullanılabilir hale getirmek adına, doğal çim saha ve kuvvet antrenman sahası eklenmesi planlanıyor.

“Uşakspor'un geleceğine yatırım yapıyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, gençlerin ve vatandaşların spora kolay erişimi için kent genelinde önemli çalışmalar yapıldığının altını çizerek, “Kısa süre önce ihalesini gerçekleştirdiğimiz altyapı kamp merkezinin yapım çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Uşaklı sporcularımızın her zaman arkasında duracağız. Uşakspor'a yeni sporcular yetiştireceğiz ve gençlerimizin bu alanda temsil yeteneği kazanmasına katkı sağlayacağız.” dedi.