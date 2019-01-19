Uşaklı Taekwondocudan gururlandıran başarı

Konya'da yapılan Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda Uşaklı sporcu elde ettiği derecelerle Milli Takım adına yarışmaya hak kazandı.

Konya'da 3 gün süren Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası yapılan müsabakalarla sona erdi. Uşak adına 55 kilogram da yarışan ve Ramazan Akçadağ'ın antrenörlüğünü yaptığı milli sporcu Ali Oktay çıktığı müsabakalarda 7 maçı da kazandı. Kazandığı maçlar neticesinde Türkiye 2.si olan Ali Oktay aynı zamanda Milli Takım adına yarışmaya hak kazandı.