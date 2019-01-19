İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşaklı Taekwondocudan gururlandıran başarı

Konya’da yapılan Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası’nda Uşaklı sporcu elde ettiği derecelerle Milli Takım adına yarışmaya hak kazandı.

Konya'da yapılan Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda Uşaklı sporcu elde ettiği derecelerle Milli Takım adına yarışmaya hak kazandı.


Konya'da 3 gün süren Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası yapılan müsabakalarla sona erdi. Uşak adına 55 kilogram da yarışan ve Ramazan Akçadağ'ın antrenörlüğünü yaptığı milli sporcu Ali Oktay çıktığı müsabakalarda 7 maçı da kazandı. Kazandığı maçlar neticesinde Türkiye 2.si olan Ali Oktay aynı zamanda Milli Takım adına yarışmaya hak kazandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.