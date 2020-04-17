Uşaklı tiyatro oyuncuları ‘korona virüs' tiyatrosunu sosyal medyadan seyircilere ulaştırdı

Uşak Şehir Tiyatrosu oyuncuları Hacivat ve Karagöz'ün ‘korona' atışmasını seyircisiz şekilde sahneleyerek sosyal medyadan yayınladı. Virüsten dolayı boş kalan salonda kameraya çekilen oyun, sosyal medyada paylaşılmasının ardından izleyicilerin beğenisini kazandı.

Uşak Şehir Tiyatrosu oyuncuları dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de ölümlere yol açan korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla vatandaşlara moral olmak için harekete geçti. Bu kapsamda Mehmet Toklu ve Erkin İçelli adlı oyuncular, korona virüsten korunma yollarını geleneksel Türk tiyatrosu oyunu olan Hacivat ve Karagöz ile sosyal medyada sergiledi. Tedbirler kapsamında kapatılan tiyatro salonlarından dolayı ‘Korona' adlı oyun sosyal medya aracılığı ile seyircisiyle buluştu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan virüsten korunmanın 14 kuralının anlatıldığı oyunda Hacivat ile Karagöz arasındaki geleneksel atışmalar hem güldürdü hem eğlendirdi.

Sosyal mesafeye dikkat edilerek canlandırılan oyun geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede pek çok kişi tarafından izlenirken, vatandaşlarının büyük beğenisini topladı.