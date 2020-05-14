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Uşaklı vatandaşlar ‘maske yasağını' olumlu karşıladı

Uşak’ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağı vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, işlek caddedeki insan yoğunluğunun ise azaldığı görüldü.

Uşak'ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağı vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, işlek caddedeki insan yoğunluğunun ise azaldığı görüldü.


Uşak Valiliği tarafından bugünden itibaren ‘maske takma' zorunluluğu getirilmesinin ardından polis ekipleri, en işlek cadde olan İsmet Paşa Caddesi başta olmak üzere il genelinde denetimlere başladı. Alınan karar kapsamında maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara idari yaptırım uygulanacağı açıklandı. Uşaklı vatandaşların maske takma zorunluluğuna büyük oranda uydukları görülürken, caddedeki insan yoğunluğunun ise azaldığı gözlendi.


Kararı olumlu bulan vatandaşlardan Ali Dursun, maske yasağının daha önce yapılması gerektiğini belirterek, insanların da karara uyduğunu dile getirdi.


Halil Kırpan ise, “Biz çok düşüncesiz davrandık. Başımıza gelmeyene kadar bize gelmez sandık. Bence karar olumlu. Daha da kapsamının genişletilmesini gerekli buluyorum” dedi.

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